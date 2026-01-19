Milano 17:35
Piazza Affari: andamento negativo per Carel Industries

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con un ribasso del 2,96%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carel Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Carel Industries, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 22,63 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 23,43. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 22,32.

