Milano 9:35
44.993 +0,45%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:35
9.894 -0,18%
24.386 +0,02%

Piazza Affari: balza in avanti Hera

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Hera
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda multiservizi, con una variazione percentuale del 2,44%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hera, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'utility italiana, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,07 Euro. Primo supporto visto a 3,99. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,942.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```