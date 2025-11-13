Piazza Affari: balza in avanti Hera

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda multiservizi
, con una variazione percentuale del 2,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hera
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'utility italiana
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,07 Euro. Primo supporto visto a 3,99. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 3,942.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)