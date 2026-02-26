Milano 13:49
47.288 +0,25%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:49
10.827 +0,19%
Francoforte 13:49
25.280 +0,41%

Piazza Affari: balza in avanti Nexi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Nexi
Apprezzabile rialzo per il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, in guadagno del 3,33% sui valori precedenti.
Condividi
```