Piazza Affari: movimento negativo per Hera

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda multiservizi, che sta segnando un calo del 2,24%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hera, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'utility italiana. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,244 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,16. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,128.

