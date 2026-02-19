Piazza Affari: movimento negativo per Hera

azienda multiservizi

FTSE MIB

Hera

utility italiana

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,24%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,244 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,16. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,128.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)