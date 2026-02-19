Piazza Affari: movimento negativo per Hera

(Teleborsa) - Rosso per l'azienda multiservizi
, che sta segnando un calo del 2,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hera
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'utility italiana
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,244 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,16. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,128.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)