Resilienza idrica, Assoreca: "E' una priorità nazionale. Servono interventi concreti"

(Teleborsa) - Lo scorso 21 ottobre il Consiglio dell’Unione Europea
ha approvato le conclusioni sulla Strategia europea per la resilienza idrica
, sottolineando l’urgenza di un’azione coordinata contro le crescenti sfide legate alla scarsità d’acqua, all’inquinamento e agli effetti del cambiamento climatico.
Una direzione che richiama da vicino la situazione italiana, segnata da periodi siccitosi sempre più intensi alternati ad eventi estremi di precipitazione.
"Il tema dell’acqua è oggi uno snodo strategico per la sicurezza ambientale, alimentare, industriale e sociale
", afferma il presidente di Assoreca, Angelo Merlin
. "Parliamo di una risorsa limitata e sotto pressione, che va gestita con una visione sistemica. La resilienza idrica non è solo un obiettivo tecnico: è la condizione necessaria per garantire sviluppo e coesione in un Paese come il nostro".
In linea con l’indirizzo europeo, Assoreca ha scelto di agire.
A marzo 2024, l’Associazione del sistema Confindustriale
che rappresenta le aziende che operano nei settori dell’ambiente, sicurezza, energia, salute e responsabilità sociale in Italia, ha pubblicato le Linee Guida per una Sostenibilità Idrica Territoriale
, uno strumento metodologico che punta a favorire una gestione più efficiente, circolare e condivisa della risorsa idrica a livello locale.
Le Linee Guida hanno trovato applicazione in un progetto pilota concluso nel dicembre scorso nei territori di Trecate e Cerano (Novara)
, sviluppato con il Consorzio Idrico Est Sesia e Acqua Novara VCO
, e con il contributo tecnico delle associate Aecom Italia, ERM Italia, Proger, Sinergeo, Sodai e WSP Italia.
"Abbiamo voluto passare dalle parole ai fatti", sottolinea Merlin. "Il progetto pilota dimostra che è possibile superare la tradizionale competizione tra usi agricoli, civili, industriali e idroelettrici della risorsa.
Attraverso un modello di utilizzo multiplo e in cascata, l’acqua può essere impiegata più volte, in modo efficiente e sostenibile, senza penalizzare nessuno. È un approccio replicabile su scala nazionale".
Il lavoro del Consiglio europeo richiama inoltre la necessità di modernizzare le reti, ridurre le perdite, investire in infrastrutture resilienti, sistemi di monitoraggio digitale e allerta precoce.
Aspetti che, per Assoreca, devono essere inseriti in un quadro decisionale chiaro e stabile
. "La sfida che abbiamo davanti non può essere affrontata in solitudine
", aggiunge Merlin. "Se vogliamo proteggere la risorsa e garantire acqua pulita e accessibile per tutti, serve un’azione cooperativa tra pubblico e privato, tra territori, istituzioni e imprese. La resilienza idrica è una responsabilità condivisa. E riguarda il futuro di tutti noi".
Assoreca continua il dialogo con istituzioni e stakeholder
per favorire la diffusione di modelli territoriali replicabili e misure operative che accompagnino l’attuazione della strategia europea. Con un obiettivo chiaro: trasformare la gestione dell’acqua da tema di emergenza a politica strutturale.