Campi Flegrei, BEI approva finanziamento fino a 1,4 miliardi di euro per ricostruzione e messa in sicurezza

(Teleborsa) - Laha approvato una favore della Repubblica Italiana per la ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici e delle infrastrutture situati nella zona deicolpiti dagli eventi sismici che interessano l'area dal maggio 2024. La firma delrelativo all'intera approvazione della BEI è stata annunciata oggi dae daLa firma della prima tranche dell'accordo di finanziamento con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che coprirà gli stanziamenti previsti per le annualità2025 e 2026 e quota parte del 2027, è invece attesa entro la fine dell'anno.Ilstrutturato come prestito quadro, verrà sottoscritto prossimamente con il MEF attraverso due programmi distinti, che prevedono interventi per la ricostruzione e la riduzione del rischio sismico degli edifici residenziali privati, nonché per la ricostruzione e la messa in sicurezza di edifici pubblici e infrastrutture nei Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli.Nel dettaglio,potranno essere destinati al comparto privato eal comparto pubblico. L'attuazione degli interventi sarà coordinata dal Dipartimento Casa Italia, responsabile delle misure a supporto del patrimonio abitativo privato, dal Dipartimento della Protezione Civile, responsabile del coordinamento e della pianificazione delle attività di gestione del rischio sismico e vulcanico, e dal Commissario Straordinario per i Campi Flegrei, incaricato di dirigere gli interventi su edifici pubblici e infrastrutture.la cuimirano a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici, a riparare i danni già causati dagli eventi più recenti – incluso il terremoto di magnitudo 4,6 del 30 giugno 2025 – e a rafforzare la resilienza degli immobili secondo gli standard internazionali di build-back-better.Oltre a migliorare la sicurezza e la resilienza dell'area metropolitana di Napoli, l'operazione contribuisce a potenziare la gestione del rischio e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici. Grazie al prestito della BEI,, facendo di questo progetto un modello di riferimento anche per future iniziative in altre aree del Paese soggette a rischio sismico e idrogeologico.L'iniziativa consolida laal fine di sostenere la ricostruzione post-sismica, il rafforzamento della sicurezza del territorio, interventi di adattamento climatico e il miglioramento della resilienza contro futuri eventi meteorologici estremi. Tra lesi segnalano i 4,75 miliardi di euro approvati dalla BEI a favore della ricostruzione nelle Regioni del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e 2017, nonché la linea di finanziamento fino a un miliardo di euro destinato alla ricostruzione nell'Isola di Ischia a seguito della del sisma del 2017 e della frana del 2022 che hanno colpito l'isola."La firma di questo accordo – ha dichiarato– rappresenta un altro passo fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e dimostra l'attenzione, senza precedenti, che il Governo Nazionale presta per l'Area dei Campi Flegrei. Il sostegno della Banca europea per gli investimenti è la conferma della fiducia nelle capacità dell'Italia di affrontare con serietà e visione di lungo periodo le sfide legate al rischio sismico e vulcanico"."Con questo accordo – ha commentato– la BEI rinnova il proprio impegno al fianco del Governo italiano, non solo per sostenere gli sforzi di ricostruzione post-disastro sismico, ma anche per rafforzare la prevenzione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Dall'Italia Centrale a Ischia, fino ai Campi Flegrei, finanziamo interventi che vanno oltre la semplice riparazione dei danni, contribuendo a rendere i territori più sicuri e resilienti. È una testimonianza concreta di come la finanza europea possa proteggere le comunità e rafforzarne la capacità di affrontare le sfide del futuro".