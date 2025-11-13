SOL, vendite 9 mesi crescono dell'11% a 1,31 miliardi di euro

SOL

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha realizzatopari a 1.311,6 milioni di euro nei, in crescita rispetto al 30 settembre 2024 dell'11,1% (di cui -0,6 pp di effetto cambi e +1,8 pp di variazione del perimetro di consolidamento). Il risultato semestrale è positivo sia in Italia, dove le vendite sono cresciute del 9,4%, sia all'estero, dove si è registrato un aumento dell'12,1%.Laha realizzato vendite per 633,3 milioni di euro, con un aumento del 9% rispetto ai primi nove mesi del 2024, dovuto all'incremento dei prezzi legato alle dinamiche di aumento dei principali costi di produzione e di trasporto, e dell'inflazione, rispetto allo stesso periodo del 2024. La, nella quale il Gruppo opera attraverso Vivisol, ha confermato una buona crescita grazie all'incremento delle prescrizioni di nuovi pazienti. Le vendite di questa divisione sono state pari a 678,3 milioni di euro, con un aumento del 13,1 % rispetto all'analogo periodo del 2024."Il Gruppo SOL prosegue nel suo percorso di crescita in un contesto economico incerto - ha dichiaratodi SOL - sia attraverso una cresctia organica sia cogliendo interessanti opportunità di crescita attraverso acquisizioni e partnership"."Confermiamo l'obiettivo di consolidare nell'ultimo trimestre dell'anno il buon andamento delle vendite dei primi nove mesi del 2025 - ha conclusodi SOL- Il Gruppo SOL continuerà il proprio percorso di crescita attraverso la realizzazione di nuovi investimenti produttivi e distributivi, considerando eventuali ulteriori opportunità di acquisizioni, sviluppando progetti innovativi e di diversificazione".