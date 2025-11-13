SOL, vendite 9 mesi crescono dell'11% a 1,31 miliardi di euro

(Teleborsa) - SOL
, società quotata su Euronext Milan e attiva nei settori dei gas tecnici e medicinali e dell'assistenza medicale a domicilio, ha realizzato vendite
pari a 1.311,6 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2025
, in crescita rispetto al 30 settembre 2024 dell'11,1% (di cui -0,6 pp di effetto cambi e +1,8 pp di variazione del perimetro di consolidamento). Il risultato semestrale è positivo sia in Italia, dove le vendite sono cresciute del 9,4%, sia all'estero, dove si è registrato un aumento dell'12,1%.
La Divisione Gas Tecnici
ha realizzato vendite per 633,3 milioni di euro, con un aumento del 9% rispetto ai primi nove mesi del 2024, dovuto all'incremento dei prezzi legato alle dinamiche di aumento dei principali costi di produzione e di trasporto, e dell'inflazione, rispetto allo stesso periodo del 2024. La Divisione dell'Assistenza Medicale a Domicilio
, nella quale il Gruppo opera attraverso Vivisol, ha confermato una buona crescita grazie all'incremento delle prescrizioni di nuovi pazienti. Le vendite di questa divisione sono state pari a 678,3 milioni di euro, con un aumento del 13,1 % rispetto all'analogo periodo del 2024.
"Il Gruppo SOL prosegue nel suo percorso di crescita in un contesto economico incerto - ha dichiarato Marco Annoni, Vice-Presidente
di SOL - sia attraverso una cresctia organica sia cogliendo interessanti opportunità di crescita attraverso acquisizioni e partnership".
"Confermiamo l'obiettivo di consolidare nell'ultimo trimestre dell'anno il buon andamento delle vendite dei primi nove mesi del 2025 - ha concluso Aldo Fumagalli Romario, Presidente
di SOL- Il Gruppo SOL continuerà il proprio percorso di crescita attraverso la realizzazione di nuovi investimenti produttivi e distributivi, considerando eventuali ulteriori opportunità di acquisizioni, sviluppando progetti innovativi e di diversificazione".