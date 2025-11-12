Asta BOT 12 mesi, collocati 8,5 miliardi di euro con rendimento in crescita

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 12 novembre 2025.In particolare, sono stati collocati 6,5 miliardi di euro del BOT 12 mesi (vita residua 364 gg), per cui la domanda ha raggiunto 11,95 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,41. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il, ovvero 1 punto base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 10 ottobre 2025.