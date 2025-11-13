Terna, Di Foggia: risultati testimoniano solidità del gruppo e creano valore per azionisti

(Teleborsa) - "I risultati dei nove mesi testimoniano la solidità del Gruppo Terna
e consentono, ancora una volta, di creare valore per i nostri azionisti, ai quali oggi confermiamo un acconto sul dividendo in linea con la dividend policy del nostro Piano Industriale". Lo ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato
e Direttore Generale di Terna
, commentando i risultati al 30 settembre 2025
.
"Proseguiamo con impegno il nostro lavoro, consapevoli che lo sviluppo della rete di trasmissione e tutte le iniziative intraprese da Terna diano un importante contributo alla transizione energetica e alla crescita del Paese - ha aggiunto - In tal senso, l'asta MACSE ha rappresentato un momento determinante
: l'Italia è diventata un benchmark mondiale nella gestione del mercato dello stoccaggio elettrico".
"Gli accumuli contribuiranno alla sicurezza del sistema elettrico, a ridurre progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili e a contenere il costo dell'energia - ha sottolineato l'AD - Reti, rinnovabili e accumuli sono capisaldi
di un sistema elettrico sempre più sostenibile, dal punto di vista economico e ambientale, nonché strumenti per raggiungere l'indipendenza energetica dell'Italia".