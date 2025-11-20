Milano 17:35
42.918 +0,62%
Nasdaq 18:01
24.551 -0,36%
Dow Jones 18:01
46.123 -0,03%
Londra 17:35
9.528 +0,21%
Francoforte 17:35
23.279 +0,50%

Terna, sottoscritta linea di credito ESG-linked con BPER per 200 milioni di euro

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Terna, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto in data odierna con BPER Banca un Credit Facility Agreement ESG-linked per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro.

La linea di credito avrà una durata complessiva di 5 anni, con un tasso d'interesse legato anche all'andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Tale linea di credito "consente a Terna di poter contare su una liquidità adeguata alla propria solidità finanziaria e conferma il costante impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder", si legge in una nota.
