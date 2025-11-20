Terna, sottoscritta linea di credito ESG-linked con BPER per 200 milioni di euro

Terna

(Teleborsa) -, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha sottoscritto in data odierna conunper un ammontare complessivo diLa linea di credito avrà una, con un tasso d'interesse legato anche all'andamento della performance di Terna relativamente a specifici indicatori ambientali, sociali e di governance (ESG).Tale linea di credito "consente a Terna di poter contare su unae conferma il costante impegno del Gruppo nell'introduzione di un modello di business orientato a consolidare sempre di più la sostenibilità come leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder", si legge in una nota.