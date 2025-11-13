Termini, quattro treni in grave ritardo per investimento in Calabria

(Teleborsa) - Giornata di passione alla, a causa di unverificatosi questa mattina in Calabria, che ha fortemente, riflettendosi in particolare sul nodo di Roma, dove si sono registratiIl ritardo, che ha(3 Frecciarossa e 1 Italo), sulla direttrice Reggio Calabria-Battipaglia, è stato causato da unavvenuto questa mattinasulla tratta fra Sapri e Paola. Il nulla osta dal magistrato è arrivatoè solo nelle prime ore del pomeriggio, quando la circolazione è progressivamente ripresa."A causa di un investimento mortale verificatosi alle 8 di questa mattina a Praja, in Calabria, sulla linea Sapri-Paola, la circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata", conferma una nota di FS Italiane. "I- si spiega - hanno richiesto la, ora in cui i treni hanno ripreso a circolare gradualmente. L’interruzione ha comportato disagi per i treni provenienti dalla Calabria. I viaggiatori sono stati costantemente informati sia in stazione che a bordo treno".