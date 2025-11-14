Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 13 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9196 con area di resistenza individuata a quota 0,9283. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9167.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)