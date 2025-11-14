Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CHF, che chiude la giornata del 13 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,24% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9196 con area di resistenza individuata a quota 0,9283. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9167.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```