Analisi Tecnica: EUR/CHF del 19/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido +0,14%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9133. Supporto a 0,9117. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9149.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
