Analisi Tecnica: EUR/CHF dell'1/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 marzo

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato -0,2%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,9048 con area di resistenza individuata a quota 0,9106. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,9028.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
