Analisi Tecnica: EUR/CHF del 9/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio
Il Cambio Euro / CHF ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 0,9139.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 0,9128 con tetto rappresentato dall'area 0,9162. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 0,9116.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)