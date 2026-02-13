Milano 12-feb
46.223 0,00%
Nasdaq 12-feb
24.688 -2,04%
Dow Jones 12-feb
49.452 -1,34%
Londra 12-feb
10.402 0,00%
Francoforte 12-feb
24.853 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 12/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 febbraio

Seduta debole per il cambio Euro / CHF, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 0,9126.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,911, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,9157. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,9095.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
