Analisi Tecnica: EUR/CHF del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,911, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,9123. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,9104.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)