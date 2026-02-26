Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,11% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 47.629, mentre il supporto più immediato si intravede a 46.253. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 49.005.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)