Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 20/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 febbraio

Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza bene e porta a casa un +1,48%.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 46.824 e primo supporto individuato a 45.770. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 47.878.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
