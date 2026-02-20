Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio
Composto ribasso per il principale indice della Borsa di Milano in flessione dell'1,22% sui valori precedenti.
L'analisi di breve periodo del FTSE MIB mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 46.297 e supporto a 45.355. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 47.239.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)