Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Milano, che in chiusura evidenzia un -0,04%.
Le implicazioni di breve periodo del FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 47.144. Possibile una discesa fino al bottom 46.141. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 48.147.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)