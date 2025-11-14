BasicNet precisa: marginalità lorda attesa di Woolrich al di sopra della media del gruppo

(Teleborsa) - BasicNet
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha fornito alcune precisazioni all'acquisizione dei diritti sul marchio Woolrich
per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe, società che ne cura la distribuzione e le vendite retail.
Con riferimento alla società oggetto dell'operazione - che disporrà dei diritti sul marchio Woolrich per l'Europa - per l'esercizio 2025, il fatturato atteso si attesterà intorno ai 90 milioni di euro
, mentre la marginalità lorda attesa si porrà al di sopra di quella media del gruppo
BasicNet (al termine del 2024, pari al 44% delle vendite dirette). Ci si attende inoltre che l'EBITDA della medesima al termine del prossimo triennio sarà coerente con i risultati consolidati del gruppo, una volta che saranno completate le attività di integrazione e realizzate le attese sinergie.
Con riferimento alla parte di corrispettivo da pagare tramite il trasferimento di 1.200.000 azioni ordinarie BasicNet, pari a 12 milioni di euro, il gruppo attingerà dalle azioni proprie in portafoglio
.