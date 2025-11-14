Milano 17:35
BasicNet precisa: marginalità lorda attesa di Woolrich al di sopra della media del gruppo
(Teleborsa) - BasicNet, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha fornito alcune precisazioni all'acquisizione dei diritti sul marchio Woolrich per l'Europa e del 100% di Woolrich Europe, società che ne cura la distribuzione e le vendite retail.

Con riferimento alla società oggetto dell'operazione - che disporrà dei diritti sul marchio Woolrich per l'Europa - per l'esercizio 2025, il fatturato atteso si attesterà intorno ai 90 milioni di euro, mentre la marginalità lorda attesa si porrà al di sopra di quella media del gruppo BasicNet (al termine del 2024, pari al 44% delle vendite dirette). Ci si attende inoltre che l'EBITDA della medesima al termine del prossimo triennio sarà coerente con i risultati consolidati del gruppo, una volta che saranno completate le attività di integrazione e realizzate le attese sinergie.

Con riferimento alla parte di corrispettivo da pagare tramite il trasferimento di 1.200.000 azioni ordinarie BasicNet, pari a 12 milioni di euro, il gruppo attingerà dalle azioni proprie in portafoglio.
