BasicNet non si ferma dopo Woolrich: acquista il marchio beachwear Sundek

(Teleborsa) - BasicNet
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del marchio Sundek
, storica icona del beachwear, insieme al 100% della societa` Kickoff, attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie. Nato a San Francisco nel 1958, Sundek e` stato uno tra i primi marchi a dare forma al surfwear, diventando uno dei protagonisti della nascente surf culture californiana.
L'acquisizione di Sundek, che arriva a pochi giorni dal closing dell'acquisizione di Woolrich
, permette a BasicNet di arricchire il proprio portafoglio con un altro marchio dalla grande storia che si inserisce perfettamente nel Gruppo, andando a coprire una categoria, quella del beachwear, a oggi non presidiata
.
Il Gruppo KickOff, che ha chiuso l'esercizio 2024 con un fatturato di 27,6 milioni di euro e un EBITDA pari a 6,8 milioni
di euro, opera ventisette punti vendita monomarca in Italia, di cui otto outlet, oltre a sette negozi monobrand tra Spagna, Francia e USA.
L'Enterprise Value
del Gruppo Kickoff, che comprende anche le societa` Kickoff USA, Kickoff SL e Kickoff France, e` stato fissato a 33,5 milioni di euro
; al netto della posizione finanziaria - che include debiti bancari, debiti tributari e debiti verso il socio - il corrispettivo iniziale previsto per l'operazione ammonta a circa 10 milioni di euro, soggetto a eventuali aggiustamenti standard sulla base del calcolo finale della posizione finanziaria netta al closing, previsto entro la fine del mese di dicembre. Il controvalore del corrispettivo iniziale sara` corrisposto interamente tramite il trasferimento di azioni proprie
gia` in portafoglio, valorizzate al prezzo medio di mercato dei sei mesi antecedenti alla data odierna (indicativamente 1,386 milioni di azioni, valorizzate a 7,22 euro per azione).
In aggiunta al corrispettivo iniziale, potranno inoltre essere corrisposti uno o due earn-out
- pari a 5 milioni di euro ciascuno ed entro il limite complessivo di 10 milioni di euro - che saranno dovuti da BasicNet al superamento di soglie di fatturato del brand Sundek in qualsiasi degli esercizi successivi al 2025 e fino a quello avente termine il 31 dicembre 2030. Qualsiasi somma dovuta a titolo di earn–out potra` essere regolata, a discrezione di BasicNet, in tutto o in parte per cassa o attraverso il trasferimento di azioni proprie.
Il Gruppo BasicNet non ha contratto nuovo indebitamento
per finanziare l'acquisizione, fermo restando che si prevede di rifinanziare le linee a medio lungo termine in essere del Gruppo Kickoff.
"La seconda acquisizione in poche settimane. Prima di tutto, complimenti al nostro team: sono stati mesi intensi e questo risultato è frutto del loro straordinario lavoro - hanno detto Lorenzo Boglione e Alessandro Boglione, CEO
di BasicNet - Continua il percorso di crescita del Gruppo, e le acquisizioni ne sono una parte strategica; ora ci concentreremo nell'integrare queste due aziende e rilanciare questi due straordinari brand. Accogliamo un altro storico brand americano, con settant'anni di storia, profondamente radicato nella cultura e nel costume (in tutti i sensi) del mercato italiano e non solo. È un marchio che abbiamo sempre apprezzato, che abbiamo utilizzato personalmente e che, come altri del nostro gruppo, si distingue da lontano".