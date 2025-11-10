Milano 12:43
BasicNet, buyback per 299 mila euro

Azioni proprie, Finanza
(Teleborsa) - BasicNet, ha comunicato che dal 3 al 7 novembre 2025, ha acquistato 43.000 azioni proprie al prezzo medio di 6,954 euro, per un controvalore pari a 299.027,11 euro, nell'ambito del programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

A seguito degli acquisti comunicati, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene complessivamente 8.338.000 azioni proprie, pari al 15,441% del capitale sociale.

Intanto, sul listino milanese, BasicNet amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 6,99 euro.



