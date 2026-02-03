Milano 2-feb
46.005 +1,05%
Nasdaq 2-feb
25.739 +0,73%
Dow Jones 2-feb
49.408 +1,05%
Londra 2-feb
10.342 +1,15%
Francoforte 2-feb
24.798 0,00%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,94% alle 03:50

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,94% alle 03:50
Tokyo mostra una performance del 2,94% alle 03:50 e tratta a 54.201,01 punti.
Condividi
```