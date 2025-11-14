Milano 17:35
43.995 -1,70%
Nasdaq 18:32
25.148 +0,62%
Dow Jones 18:32
47.305 -0,32%
Londra 17:35
9.698 -1,11%
Francoforte 17:35
23.877 -0,69%

Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,40%

Ibex 35 archivia la giornata a 16.345,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,40%
Madrid segna un mediocre calo dell'1,40%, terminando gli scambi a 16.345,9 Euro.
Condividi
```