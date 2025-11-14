Milano
17:35
43.995
-1,70%
Nasdaq
18:32
25.148
+0,62%
Dow Jones
18:32
47.305
-0,32%
Londra
17:35
9.698
-1,11%
Francoforte
17:35
23.877
-0,69%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 18.48
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,40%
Borsa: Perde poco Madrid, in flessione dell'1,40%
Ibex 35 archivia la giornata a 16.345,9 Euro
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 17.53
Madrid segna un mediocre calo dell'1,40%, terminando gli scambi a 16.345,9 Euro.
Argomenti trattati
Madrid
(122)
Titoli e Indici
Ibex 35 Index
-1,40%
