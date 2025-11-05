Milano
Mercoledì 5 Novembre 2025, ore 10.58
Borsa: Discesa moderata per Hong Kong, in ribasso dello 0,22%
L'Indice Hang Seng termina a 25.894,53 punti
In breve
,
Finanza
05 novembre 2025 - 09.25
Hong Kong porta a casa un calo dello 0,22%, con chiusura a 25.894,53 punti.
