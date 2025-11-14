Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Borsa: Shanghai, apertura pomeridiana +0,57%

SSE a 4.022,89 punti

Indice SSE +0,57% a quota 4.022,89 all'apertura pomeridiana.
```