Anima: ricavi stabili nei primi nove mesi 2025, utile in crescita del 15%

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2025, che evidenzia una solida crescita dellae un rafforzamento dellaNei primi nove mesi dell’anno, lesi sono attestate a 270,8 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto ai 248,8 milioni registrati nello stesso periodo del 2024 (+5% al netto delle acquisizioni di Kairos Partners SGR e Vita Srl). Iconsolidati ammontano a 368,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i 367,1 milioni del 2024, mentre l’sale a, segnando un incremento del 15%. L’utile netto normalizzato si attesta a 210 milioni di euro (+11%).Anima ha sottolineato che il periodo ha beneficiato anche di undie del forte contributo deida, saliti da 3,1 a. Iordinari ammontano a 115,9 milioni (+15%), con un incremento limitato al 2% escludendo l’effetto delle acquisizioni; ilsi attesta al 36,1%.Sul, larisulta positiva per 372,6 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 73,7 milioni di un anno prima e ai 251,5 milioni di fine 2024. Il dato riflette il pagamento diper 146,3 milioni e imposte per circa 83 milioni, compensati dai robusti risultati operativi e da plusvalenze sugli investimenti.