Francoforte: balza in avanti Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Tecnicamente, il vettore aereo tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,068 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,828. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,308.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)