Francoforte: balza in avanti Lufthansa

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia aerea tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lufthansa più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente, il vettore aereo tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 8,068 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,828. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 8,308.

