Milano 10:01
44.377 -0,84%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:01
9.708 -1,02%
Francoforte 10:01
23.868 -0,72%

Francoforte: calo per DWS

(Teleborsa) - Composto ribasso per DWS, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di DWS è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di DWS è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,37.

