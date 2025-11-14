Francoforte: calo per DWS

(Teleborsa) - Composto ribasso per DWS
, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di DWS
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di DWS
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,67 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 52,97. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 54,37.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)