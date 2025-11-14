Milano 13:36
43.823 -2,08%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:36
9.632 -1,79%
Francoforte 13:36
23.674 -1,53%

Francoforte: giornata depressa per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia del cemento tedesca, che presenta una flessione del 2,48%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a -0,28% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Il quadro tecnico di breve periodo del big cementiero tedesco mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 211,6 Euro. Rischio di discesa fino a 206,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 216,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```