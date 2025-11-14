Milano 13:38
Francoforte: rosso per Gerresheimer

(Teleborsa) - Rosso per la società di packaging, che sta segnando un calo del 3,14%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo del produttore di contenitori ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,61 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,41, mentre il primo supporto è stimato a 23,81.

