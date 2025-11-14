Milano 13:38
Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per United Internet, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di United Internet evidenzia un declino dei corsi verso area 23,73 Euro con prima area di resistenza vista a 24,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,53.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
