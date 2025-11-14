Francoforte: si concentrano le vendite su United Internet

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per United Internet
, che presenta una flessione del 2,76% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di United Internet
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di United Internet
evidenzia un declino dei corsi verso area 23,73 Euro con prima area di resistenza vista a 24,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 23,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)