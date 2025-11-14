Milano 10:03
44.426 -0,74%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:03
9.711 -0,98%
Francoforte 10:03
23.899 -0,60%

Il Settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Viene venduto parecchio il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 73.811,16 punti.
