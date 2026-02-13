Milano
10:53
45.779
-0,96%
Nasdaq
12-feb
24.688
0,00%
Dow Jones
12-feb
49.452
-1,34%
Londra
10:53
10.423
+0,19%
Francoforte
10:53
24.837
-0,06%
Venerdì 13 Febbraio 2026, ore 11.09
Perde il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sul mercato di Piazza Affari
Perde il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sul mercato di Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
13 febbraio 2026 - 10.00
Profondo rosso per il
comparto beni industriali a Milano
, che retrocede a 81.216,4 punti, in netto calo dell'1,76%.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Industrial Goods And Services
-1,50%
