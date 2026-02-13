Milano 10:53
Perde il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia sul mercato di Piazza Affari

Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 81.216,4 punti, in netto calo dell'1,76%.
