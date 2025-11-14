Inmobiliaria Colonial scambia in rosso a Madrid

(Teleborsa) - A picco il gruppo immobiliare spagnolo
, che presenta un pessimo -4,93%.
L'andamento di Inmobiliaria Colonial
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di breve periodo di Inmobiliaria Colonial
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,447 Euro. Rischio di discesa fino a 5,197 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,697.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)