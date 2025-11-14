Inmobiliaria Colonial scambia in rosso a Madrid

gruppo immobiliare spagnolo

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -4,93%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,447 Euro. Rischio di discesa fino a 5,197 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5,697.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)