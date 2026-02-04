Madrid: risultato positivo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo immobiliare spagnolo
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Inmobiliaria Colonial
più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La situazione di medio periodo di Inmobiliaria Colonial
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 5,36 Euro. Supporto visto a quota 5,27. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 5,45.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)