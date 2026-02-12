Madrid: calo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Rosso per il gruppo immobiliare spagnolo
, che sta segnando un calo del 2,53%.
L'andamento di Inmobiliaria Colonial
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,308 Euro. Primo supporto visto a 5,153. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,102.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)