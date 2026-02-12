Milano 10:13
46.886 +0,81%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:13
10.523 +0,48%
Francoforte 10:13
25.167 +1,25%

Madrid: calo per Inmobiliaria Colonial

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per il gruppo immobiliare spagnolo, che sta segnando un calo del 2,53%.

L'andamento di Inmobiliaria Colonial nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Inmobiliaria Colonial, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 5,308 Euro. Primo supporto visto a 5,153. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 5,102.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
