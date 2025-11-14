Milano 10:03
Londra: andamento negativo per St. James's Place

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che tratta con una perdita del 3,35%.

L'andamento di St. James's Place nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di St. James's Place è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,16 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
