Londra: andamento negativo per St. James's Place

(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale
, che tratta con una perdita del 3,35%.
L'andamento di St. James's Place
nella settimana, rispetto al FTSE 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di St. James's Place
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 13,16 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 12,81. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)