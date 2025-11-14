Londra: giornata depressa per Mondi

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi
, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondi
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Mondi
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,391 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,537, mentre il primo supporto è stimato a 8,245.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)