Milano 13:39
43.811 -2,11%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:39
9.629 -1,82%
Francoforte 13:39
23.654 -1,61%

Londra: giornata depressa per Mondi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di carta e imballaggi, che presenta una flessione del 2,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Mondi rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Mondi ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,391 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,537, mentre il primo supporto è stimato a 8,245.

