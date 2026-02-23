Londra: andamento negativo per Mondi

fornitore di carta e imballaggi

(Teleborsa) - Retrocede il, con un ribasso del 3,54%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 9,13 sterline e supporto stimato a quota 8,835. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 9,42.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)