Londra: andamento negativo per Mondi

(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carta e imballaggi
, con un ribasso del 3,54%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico a breve di Mondi
mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 9,13 sterline e supporto stimato a quota 8,835. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 9,42.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)