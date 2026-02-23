Milano 16:36
46.879 +0,87%
Nasdaq 16:36
24.785 -0,91%
Dow Jones 16:36
48.947 -1,37%
Londra 16:36
10.691 +0,04%
Francoforte 16:35
25.049 -0,84%

Londra: andamento negativo per Mondi

Migliori e peggiori
Londra: andamento negativo per Mondi
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di carta e imballaggi, con un ribasso del 3,54%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Mondi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il grafico a breve di Mondi mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 9,13 sterline e supporto stimato a quota 8,835. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 9,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```