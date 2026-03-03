Londra: movimento negativo per Mondi

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di carta e imballaggi
, che tratta con una perdita del 3,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Mondi
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Mondi
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,171 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,345. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,109.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)