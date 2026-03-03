Londra: movimento negativo per Mondi

fornitore di carta e imballaggi

FTSE 100

Mondi

principale indice della Borsa di Londra

Mondi

(Teleborsa) - Pressione sul, che tratta con una perdita del 3,27%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico dimostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,171 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,345. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,109.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)