Milano 10:46
44.517 -3,81%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 10:46
10.504 -2,56%
Francoforte 10:46
23.815 -3,34%

Londra: movimento negativo per Mondi

Migliori e peggiori
Londra: movimento negativo per Mondi
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di carta e imballaggi, che tratta con una perdita del 3,27%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Mondi rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Mondi mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 8,171 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 8,345. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 8,109.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
