Milano 13:39
43.811 -2,11%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:39
9.629 -1,82%
Francoforte 13:39
23.654 -1,61%

Londra: scambi negativi per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
Londra: scambi negativi per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un decremento del 3,41%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,19 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```