Londra: scambi negativi per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che mostra un decremento del 3,41%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Endeavour Mining
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Endeavour Mining
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 33,19 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 32,63. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 33,75.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)