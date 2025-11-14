Madrid: in calo Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

azienda spagnola leader nel campo dell'IT

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,38%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello dell'. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo dell'mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49,65 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 48,43. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 50,87.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)