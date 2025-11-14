Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola
, con un ribasso del 3,54%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35
, evidenzia un rallentamento del trend dell'istituto di credito spagnolo
rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banco de Sabadel
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,19 Euro. Primo supporto visto a 3,103. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,071.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)