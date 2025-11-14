Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel

banca spagnola

Ibex 35

istituto di credito spagnolo

indice azionario della Borsa di Madrid

Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 3,54%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,19 Euro. Primo supporto visto a 3,103. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,071.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)