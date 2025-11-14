Milano 10:04
44.418 -0,75%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 10:04
9.712 -0,97%
Francoforte 10:04
23.893 -0,62%

Madrid: movimento negativo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Retrocede la banca spagnola, con un ribasso del 3,54%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend dell'istituto di credito spagnolo rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Banco de Sabadel. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,19 Euro. Primo supporto visto a 3,103. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,071.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
