New York: amplia il rialzo Super Micro Computer

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge.
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,04%.
La tendenza ad una settimana di Super Micro Computer
è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Super Micro Computer
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,64 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,12. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 32,43.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)