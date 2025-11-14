New York: andamento rialzista per Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Western Digital

S&P-500

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,68%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 165,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 153,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 146,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)