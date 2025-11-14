Milano
11:50
44.231
-1,17%
Nasdaq
13-nov
24.993
0,00%
Dow Jones
13-nov
47.457
-1,65%
Londra
11:50
9.674
-1,36%
Francoforte
11:50
23.824
-0,91%
Venerdì 14 Novembre 2025, ore 12.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.166,33 dollari alle 11:30
Oro: 4.166,33 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
14 novembre 2025 - 11.30
L'Oro vale 4.166,33 dollari l'oncia (-0,12%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,166 dollari alle 11:30
Oro: 4.308,18 dollari alle 15:40
Oro: 4.343,76 dollari alle 19:30
Oro: 4.078,91 dollari alle 11:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,04%
Altre notizie
Oro: 4.079,03 dollari alle 15:40
Oro: 4.323,38 dollari alle 08:30
Oro: 3.934,8 dollari alle 15:40
Oro: 4.270,91 dollari alle 11:30
Oro: 4.002,6 dollari alle 19:30
Oro: 4.273,3 dollari alle 15:40
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto