Milano 13:23
44.664 +0,47%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 13:23
10.315 +0,09%
Francoforte 13:23
23.590 0,00%

Parigi: giornata depressa per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Rosso per il gruppo di occhialeria, che sta segnando un calo dell'1,80%.
